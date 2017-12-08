Синоптики предупреждают о тумане на Киевщине и ветре в горах
Утром 8 декабря в Киеве и Киевской области – туман, видимость 200-500 м.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
А в горных районах Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей в пятницу – порывы ветра 19-24 м/с.
Кроме того, в связи с метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).
Также в связи с осадками и снеготаянием ожидают подъема уровней воды в реках Львовщины, Волыни, Закарпатья и в Ивано-Франковской области – но без угрозы негативных последствий.
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