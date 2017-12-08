У задержанного в Крыму активиста Чапуха случился микроинсульт

484 просмотра
Пятница, 8 декабря 2017, 09:46

У задержанного оккупантами в Крыму крымскотатарского активиста Асана Чапуха в следственном изоляторе случился микроинсульт.

Об этом заявил адвокат Айдер Азаматов, пишет QHA.

"Сегодня (7 декабря – ред.) посетил в СИЗО Чапух Асана-агъа и был удивлен и насторожен тем, как его выводили ко мне. Сам он передвигаться не мог и шел вместе с сокамерником. Когда я у него спросил, что с ним случилось, он мне сказал, что вчера у него был микроинсульт – и никто из сотрудников СИЗО не оказал ему медпомощь. Ему лишь отвечали, что нужно письменно обращаться в санчасть", – заявил он.

"Я расцениваю такое бездействие сотрудников СИЗО как минимум как халатность, а то и как преступление в отношении Асана-агъа", – сказал адвокат.

"Невероятно циничное и халатное отношение к человеку в возрасте 65 лет, который просил о помощи у людей, которые обязаны были ему помочь, но этого не сделали, не должно остаться без внимания общественности, а виновные в таком бездействии должны получить наказание по всей строгости закона", – добавил Азаматов.

Ранее Киевский райсуд Симферополя вынес решение о мере пресечения крымскотатарскому активисту Асану Чапуху, которого силовики задержали 23 ноября после обысков.

Тогда в Крыму прошли обыски в домах Асана Чапуха и Амета Асанова в Кореизе; Куртсеита Абдуллаева и его брата Эльдара в Симферополе (оба были задержаны); Руслана Трубача в с. Ближнее Феодосии (его задержали вместе с женой, жену затем отвезли на обыск). Вечером того дня Куртсеита Абдуллаева и его брата Эльдара отпустили.

Чапуху и еще троим задержанным (Казиму Аметову, Руслану Трубачу и Бекиру Дегерменджи) инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц  (часть 2, ст. 163 Уголовного кодекса).

Темы: Крым крымские татары права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тиллерсон: Украина – главная преграда в нормализации отношений США и России 8 декабря 2017, 09:31
В Москве отменили показ фильма о Джемилеве 8 декабря 2017, 01:18
Чийгоз и Умеров призвали министров стран ОБСЕ продолжить давление на РФ 8 декабря 2017, 00:19
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Дело MH17: Фигурант "Дельфин" был российским генералом
Климкин сообщил Сиярто, что количество венгров в Закарпатье уменьшается
Хроника 8 декабря. Победа Оранжевой революции и свержение киевского Ленина
ОБСЕ за сутки зафиксировала 366 взрывов на Донбассе
Все новости
рейтинг

Кто больше всех заработал на музыке в 2017 году по версии Forbes

в топе

Что смотрели на YouTube в 2017 году в Украине и мире

исследование

Как сблизить бизнес и людей с инвалидностью в Украине?