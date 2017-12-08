Климкин сообщил Сиярто, что количество венгров в Закарпатье уменьшается

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Пятница, 8 декабря 2017, 09:53

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, что количество этнических венгров в Закарпатье уменьшается.

Об этом Климкин написал в своем Twitter.

"Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сиярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди оставляют регион. Наша общая с Венгрией задача - поддержать и помочь общинам", - написал он.

Напомним, накануне Сийярто сообщил в ОБСЕ о напряженной ситуации в Закарпатской области, где, по его словам, проживает 150 000 венгров.

Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область, в связи с "напряженностью" в регионе.

Темы: МИД Закарпатье Венгрия
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