Депутаты после бюджета решили работать в комитетах

8 декабря народные депутаты работают в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующее решение нардепы приняли 7 декабря.

Депутати внесли зміни до календарного плану-пленарне засідання 8 грудня не проводити, а працювати у комітетах pic.twitter.com/lCSCd54HwB — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 7, 2017

Согласно календарному плану, в пятницу должен был быть час вопросов к правительству и заседание Ради.

Скриншот с сайта ВР

Заседание 7 декабря продолжалось до позднего вечера. На нем депутаты, в частности, приняли госбюджет.