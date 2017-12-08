Депутаты после бюджета решили работать в комитетах
8 декабря народные депутаты работают в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Соответствующее решение нардепы приняли 7 декабря.
Депутати внесли зміни до календарного плану-пленарне засідання 8 грудня не проводити, а працювати у комітетах pic.twitter.com/lCSCd54HwB— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 7, 2017
Согласно календарному плану, в пятницу должен был быть час вопросов к правительству и заседание Ради.
Заседание 7 декабря продолжалось до позднего вечера. На нем депутаты, в частности, приняли госбюджет.
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