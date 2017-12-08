Розенблат подал в суд на САП и НАБУ

Народный депутат от БПП Борислав Розенблат судится с НАБУ и САП.



Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда города Киева.



Сообщается, что по соответствующему иску суд открыл производство.



"Истец просит суд признать противоправными действия Национального антикоррупционного бюро, которые были согласованы с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры о проведении в отношении него оперативно-розыскных действий", - говорится в сообщении.



Также Розенблат просит суд обязать детективов НАБУ и прокуроров САП соблюдать требования действующего законодательства "по соблюдению гарантий депутатской неприкосновенности при соответствующего уголовного производства".



Предварительное судебное рассмотрение дела назначено на 30 января.



Как известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 000 долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.

У следователей есть аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, ввозят в Украину оборудования для промышленной добычи янтаря.



Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.



Спецоперация по Розенблатта и Полякова антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблатта.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленной для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблатта с самолета в Германии, но затем отпустили.



Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.



Позже в НАБУ заявили, что Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги.