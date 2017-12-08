Россия готовит "новогодний" конвой для Донбасса

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Пятница, 8 декабря 2017, 11:58

Россия готовится отправить на Донбасс конвой с 3500 подарками к Новому году.

Об этом заявил "РИА Новости" заместитель главы высшего совета общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" Сергей Щетинин.

"Совместно с МЧС отдельно будет от комитета Совета Федерации, скорее всего, такой конвой. Туда будут включены детские подарки", – сказал он.

"Мы ежегодно это делаем, очередной конвой будет включен в колонну МЧС", – заявил Щетинин после заседания комитета "общественной поддержки жителей юго-востока Украины" в Совфеде РФ.

По его словам, всего этих подарков будет 3,5 тысячи.

Как известно, с 2014 года Россия поддерживает боевиков на востоке Украины и постоянно посылает им помощь, в частности, в виде "гуманитарных конвоев", содержание которых украинские пограничники проверить не моугт.

Темы: Росcия Донбасс гуманитарка
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