Порошенко: Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания

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Пятница, 8 декабря 2017, 12:37

Президент Петр Порошенко считает, что ситуация вокруг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не стоит международного внимания.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции 8 декабря с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

"Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания. Потому что есть конкретные преступления, которые были совершены, и мы должны обеспечить: прозрачность следствия, абсолютную открытость и непредвзятость следственных органов и прозрачный, эффективный, беспристрастный суд", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

"Если обвиняемый сбегает из-под стражи или нарушает закон, или незаконно пересекает границу, за это должна быть ответственность. И она никак не связана с какой-либо политической деятельностью того или иного лица", – заявил президент.

По словам Порошенко, он был "шокирован" информацией о финансировании акций протеста деньгами государства-агрессора.

Президент не исключил, что украинское следствие может обратиться с дополнительной экспертизой к международным организациям.

"Чтобы это было открыто и позьзовалось абсолютным доверием... Я не исключаю - хотя следствие является независимым - что следствие может обратиться за дополнительной экспертизой в том числе и в международные организации", – сказал он.

Порошенко заверил, что нынешнее дело "не связано с лишением гражданства".

Президент Литвы Даля Грибаускайте по Сааакашвили отметила следующее:

"Это внутренний вопрос Украины, и мы не вмешиваемся и не комментируем его".

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Как известно, 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

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Служба безопасности пыталась задержать экс-президента Грузии, но это ей не удалось - сторонники заблокировали машину правоохранителей и освободили его.

Саакашвили пришел в палаточный городок и заявил, что требует отставки генпрокурора и главы СБУ и импичмента президента.

Политик заявил, что будет оставаться в палаточном городке и не пойдет на допрос, но уже 7 декабря в палатке его не видели.

Вечером Саакашвили заявил, что не был на митингах из-за плохого самочувствия.

Все обвинения правоохранителей политик отвергает.

Валентина Романенко, УП
Темы: Саакашвили Порошенко
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