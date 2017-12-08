Депутаты снова кнопкодавили в Раде

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Пятница, 8 декабря 2017, 12:40

Депутаты из группы "Воля народа" голосовали за своих коллег во время голосования за изменения в Бюджетный кодекс в Верховной Раде 7 декабря.

Видеодоказательство этого общественное движение "Честно" выложило в Twitter.

На видео видно, что как минимум четверо нардепов "кнопкодавили" во время голосования.

Таким образом, законопроект набрал 265 голосов.

Как известно, народных депутатов давно призывают прекратить позорную практику не единоличного голосования.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная Рада кнопкодавство бюджет законодательство
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