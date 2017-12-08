Порошенко: Никто не говорил, что я вмешиваюсь в работу антикоррупционных органов
Президент Петр Порошенко заявляет, что ни разу не вмешивался в работу антикоррупционных органов в Украине.
Об этом он заявил во время брифинга в Литве.
"Мне приятно констатировать, что больше двух с половиной года деятельности антикоррупционных органов, все, в том числе руководство этих органов, утверждает, что ни разу не было вмешательства в деятельность этих органов со стороны президента", - сказал он.
"Это является ярким свидетельством и подтверждением независимости их работы", - добавил Порошенко.
Он также сказал, что "никаких опасностей относительно политического вмешательства в деятельность антикоррупционных институтов я не допущу".
Как известно, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.
Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Позже Саламатина даже обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП.
Соломатина написала заявление об увольнении. В НАПК настаивают, что Соломатина уже не является сотрудницей агентства, она это отрицает.
В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.
Читайте также: Викривальниця НАЗК vs "куратор" з Банкової
Также НАПК подало иск на Соломатину в Шевченковский райсуд Киева за обвинение, но суд его вернул.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.