Соболев рассказал, как на посту главы комитета мешал Порошенко

2479 просмотров
Пятница, 8 декабря 2017, 15:17

Уволенный глава антикоррупционного комитета нардеп Егор Соболев рассказал о 10 достижениях на этом посту, которыми он гордится.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, в декабре 2014 года он пригласил в комиссию по проведению конкурса на директора НАБУ гендиректора Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера.

"Это сыграло важную роль в проведении первого настоящего конкурса по избранию чиновника такого уровня как директор НАБУ. И помогло остановить попытку Петра Порошенко отменить конкурс после определения двух финалистов, которые Банковой не понравились", - отмечает Соболев.

Дополняется...

Темы: Соболев Верховная Рада Порошенко коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 7 декабря 2017, 21:13
Рада уволила Соболева с должности главы антикоррупционного комитета 7 декабря 2017, 16:43
В Раде зарегистрировали проект увольнения Соболева 7 декабря 2017, 11:17
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
НАБУ рассказало об обысках в Минюсте: Спасали доказательства
НАПК временно закроет доступ НАБУ к реестру е-деклараций
Венецианская комиссия поддержала "языковую" статью для нацменьшинств
Рада ввела ограничения на границе для торговцев-"челноков"
Все новости
Видео

Реакция на насилие на улице. Эксперимент полиции Львова

Made in Ukraine

Креативный пространство на ВДНХ для украинского бренда одежды

исследование

Температура воздуха в мире может повыситься на целых 4°C