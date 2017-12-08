Соболев рассказал, как на посту главы комитета мешал Порошенко

Уволенный глава антикоррупционного комитета нардеп Егор Соболев рассказал о 10 достижениях на этом посту, которыми он гордится.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, в декабре 2014 года он пригласил в комиссию по проведению конкурса на директора НАБУ гендиректора Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера.

"Это сыграло важную роль в проведении первого настоящего конкурса по избранию чиновника такого уровня как директор НАБУ. И помогло остановить попытку Петра Порошенко отменить конкурс после определения двух финалистов, которые Банковой не понравились", - отмечает Соболев.

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