Стало известно, к кому приходили с обысками силовики в Конча-Заспе

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Пятница, 8 декабря 2017, 16:19

Генеральная прокуратура совместно с Нацполицией и СБУ проведело обыск в реабилитационном центре работников таможенной службы.

Об этом сообщает 8 декабря пресс-служба Генпрокуратуры.
       
Отмечается, что ГПУ осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании в уголовном производстве по факту завладения неустановленными лицами средствами Всеукраинского профессионального союза работников ГФС Украины в особо крупных размерах.

Речь идет также о незаконном завладении объектами недвижимости на территории реабилитационного центра "Конча Заспа", принадлежащих профессиональному союзу работников органов Государственной таможенной службы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

7 декабря 2017 года, на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киев, ГПУ, СБУ и Нацполиция провели обыск по адресу: г. Киев, ул. Столичное шоссе, 129, где расположен реабилитационный центр работников таможенной службы.

В ГПУ объясняют, что необходимость в проведении обыска по указанному адресу обуславливалась полученными в ходе следствия данными, которые могут свидетельствовать о незаконности отдельных решений должностных лиц профсоюза работников органов Государственной таможенной службы об отчуждении имущества Реабилитационного центра "Конча Заспа".

Отмечается, что во время проведения следственных действий были обнаружены вещи и документы, которые могут иметь значение для досудебного расследования.

Досудебное расследование продолжается, его ход контролируется руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее появилась информация, что правоохранители проводят обыски в Конча-Заспе. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщал, что эти следственные действия проводятся в доме, принадлежащем сопредседателю депутатской группы "Видродження" Виталию Хомутыннику.

Сам народный депутат это опровергал. Более суток Генпрокуратура не сообщала журналистам подробности обысков.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура СБУ полиция
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