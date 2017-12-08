Стало известно, к кому приходили с обысками силовики в Конча-Заспе

Генеральная прокуратура совместно с Нацполицией и СБУ проведело обыск в реабилитационном центре работников таможенной службы.



Об этом сообщает 8 декабря пресс-служба Генпрокуратуры.



Отмечается, что ГПУ осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании в уголовном производстве по факту завладения неустановленными лицами средствами Всеукраинского профессионального союза работников ГФС Украины в особо крупных размерах.



Речь идет также о незаконном завладении объектами недвижимости на территории реабилитационного центра "Конча Заспа", принадлежащих профессиональному союзу работников органов Государственной таможенной службы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.



7 декабря 2017 года, на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киев, ГПУ, СБУ и Нацполиция провели обыск по адресу: г. Киев, ул. Столичное шоссе, 129, где расположен реабилитационный центр работников таможенной службы.



В ГПУ объясняют, что необходимость в проведении обыска по указанному адресу обуславливалась полученными в ходе следствия данными, которые могут свидетельствовать о незаконности отдельных решений должностных лиц профсоюза работников органов Государственной таможенной службы об отчуждении имущества Реабилитационного центра "Конча Заспа".



Отмечается, что во время проведения следственных действий были обнаружены вещи и документы, которые могут иметь значение для досудебного расследования.



Досудебное расследование продолжается, его ход контролируется руководством Генеральной прокуратуры Украины.



Ранее появилась информация, что правоохранители проводят обыски в Конча-Заспе. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщал, что эти следственные действия проводятся в доме, принадлежащем сопредседателю депутатской группы "Видродження" Виталию Хомутыннику.



Сам народный депутат это опровергал. Более суток Генпрокуратура не сообщала журналистам подробности обысков.