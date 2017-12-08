В Киеве на Дарнице сносят рынок, люди перекрыли дорогу

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Пятница, 8 декабря 2017, 16:32

Предприниматели, торгующие на рынке хозяйственных товаров возле Дарницкого вокзала в Киеве, перекрыли движение на улице Бориспольской в ​​связи с демонтажем рынка.

Об этом "Украинской правде" сообщили арендаторы торговых мест на рынке.

 
Фото УП

"Сегодня пришли и разбомбили рынок. Люди перекрыли движение", - рассказала одна из арендаторов Ольга.

 
Фото с facebook Киев Оперативный

По ее словам, никакого предупреждения о демонтаже не было, а демонтировали под покровом ночи. Сейчас люди пытаются спасти свой товар.

 
Фото с facebook Киев Оперативный

В КП "Киевблагоустройство" сообщили, что демонтаж проводила подрядная организация по их требованию, поскольку рынок незаконный.

"Это плановые работы по демонтажу. У этого рынка нет никаких документов: ни на землю, ни права собственности", - сказал и.о. директора КП "Киевблагоустройство", депутат Киевсовета Андрей Андреев.

Он отрицает, что людей не предупреждали.

"Им выносили уже два предписания. Ни на одно реакции не было, инспектор обращался к администрации этого объекта, также реакции не было. Поэтому сегодня было подписано поручение на демонтаж, и начались демонтажные работы", - пояснил Андреев.

По его словам, сейчас коммунальщики дали возможность арендаторам забрать свои товары.

"Пути назад не будет. Забирайте товары, потому что если начнет работать трактор, то эти товары повредит. Рынок будет полностью демонтирован, это только вопрос времени", - сказал и.о. директора КП "Киевблагоустройство".

Он затруднился спрогнозировать, когда закончится демонтаж, потому что во время "законных действий коммунальщики часто сталкиваются с сопротивлением".

В то же время арендаторы настаивают, что ни о демонтаже, ни о том, что надо забирать товар их никто не предупреждал.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киев акции чрезвычайное происшествие
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