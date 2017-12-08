Обыски в Минюсте: ведомство говорит, что у НАБУ нет оснований

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Пятница, 8 декабря 2017, 16:48

Министерство юстиции отрицает существование какого-либо риска уничтожения документов, из-за чего детективы НАБУ пришли в министерство с обыском.

Об этом сообщила "Украинской правде" первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

"В рамках несанкционированного обыска в Минюсте со стороны НАБУ, который проходил сегодня без соответствующего постановления суда, никаких рисков уничтожения документов дела не было и быть не могло", - отметила она.

Чиновница назвала две причины, почему она так считает.

Во-первых, говорит она, все материалы указанного дела в любом случае сохраняются в Европейском суде по правам человека, к ним всегда можно получить доступ через электронную систему. Во-вторых, материалы присоединены к "регрессному иску" Минюста и переданы в суд.

"Поэтому обвинения относительно возможного уничтожения любых документов являются безосновательными и не могут быть предпосылкой для осуществления незаконных обысков", - отметила Бернацкая.

Дополняется...

Темы: Минюст НАБУ
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