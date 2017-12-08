Бюджет и мораторий на землю "зависли" минимум на неделю

Верховной Раде предложили отменить результаты голосования продлении моратория на землю.



Соответствующее постановление №7350 подали 9 депутатов.



В настоящий момент текст документа отсутствует на сайте парламента.



Также нардеп от "Свободы" Юрий Левченко подал постановление 7000/П об отмене голосования за бюджет 2018 года.



Пока Рада не рассмотрит эти документы, председатель парламента Андрей Парубий не имеет права подписывать соответствующие законы.



Следующая пленарная неделя запланирована на 18-22 декабря.



Как известно 7 декабря Рада приняла госбюджет-2018, а перед этим парламент продлил мораторий на продажу земли.



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