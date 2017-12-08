В Киеве в субботу ограничат движение на Московском и Южном мостах

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Пятница, 8 декабря 2017, 20:11

В столице 9 декабря ограничат движение транспорта на Московском и Южном мостах из-за ремонта покрытия.

Об этом сообщает Киевавтодор.

Из-за выполнения работ по ремонту покрытия на эстакаде Южного мостового перехода ограничат движение транспорта в первой полосе движения:

- с 10.00. до 12.00. 09.12.2017 в направлении движения с Надднепрянского шоссе до ул. Николая Бажана;

- с 12.00 час. до 16.00 час. 09.12.2017 в направлении движения с просп. Николая Бажана до Надднепрянского шоссе.

Кроме того, из-за ремонта дорожного покрытия на Московском мосту через реку Днепр также ограничат движение транспорта, в частности:

- с 11.00. до 13.00. 09.12.2017 в первой полосе движения в направлении просп. Генерала Ватутина;

- с 13.00. до 18.00. 09.12.2017 в первой полосе движения в направлении станции метро "Петровка".

Темы: Киев авто
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