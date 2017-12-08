Президент Польши посетит Харьков 13 декабря

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Пятница, 8 декабря 2017, 20:45

Президент Польши Анджей Дуда посетит Украину 13 декабря.

Об этом сообщается на официальной странице президента Польши.

Основной темой переговоров будет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины.

Отмечается, что Дуда встретится с президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями от миссии наблюдателей ОБСЕ и представителями Программы развития ООН.

"Он также отдаст должное польским солдатам, убитым НКВД, похороненным на кладбище жертв тоталитаризма в Харькове", - говорится в сообщении.

Как сообщала ранее "Европравда", глава МИД Витольд Ващиковский советовал президенту Анджею Дуде не осуществлять визит в Украину, предусмотренный в декабре, из-за "сложной ситуации" в отношениях с Украиной.

Темы: Польша Дуда Харьков
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