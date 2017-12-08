На границе с Польшей образовалась 20-километровая пробка

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Пятница, 8 декабря 2017, 21:39

На украинском-польской границе в Волынской области образовалась 20-километровая очередь из автотранспорта.

Об этом сообщила пресс-секретарь Волынской таможни ГФС Валентина Черныш, передает "УНИАН".

По ее словам, пробка возникла из-за того, что контролирующие органы лишь 1 декабря возобновили выдачу специальных разрешений на международные перевозки по территории соседнего государства.

До этого все грузовики, которые ждали в Ковеле на это разрешение, одновременно его получили и поехали в пункт пропуска "Ягодин".

"По состоянию на сегодня было выдано более 3000 таких разрешений, тогда как за сутки пункт пропуска не может пропустить больше, чем 400. Соответственно сформировалась очередь, которая сейчас насчитывает более 900 автомобилей", - пояснила Черныш.

Она подчеркнула, что Волынская таможня делает все возможное, чтобы обеспечить пропуск наибольшего количества автомобилей, "однако, за смену мы берем не более 215 грузовиков".

"Понадобится не менее 6 дней, чтобы обслужить то количество, которое сейчас стоит в очереди", - сказала Черныш.

Темы: граница Польша авто
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