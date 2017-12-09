Совет ОБСЕ призвал к длительному и надежному перемирию на Донбассе

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Суббота, 9 декабря 2017, 00:42

Главы МИД стран ОБСЕ приняли ряд заявлений, кроме того, министры Тройки ОБСЕ - Германия, Австрия и Италия - приняли еще и отдельное заявление по Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

"Министры иностранных дел Германии, Австрии и Италии - Тройки ОБСЕ - выдали заявление относительно кризиса в и вокруг Украины, призвав к имплементации длительного и надежного перемирия и придания импульса для интенсификации усилий для решения конфликта", - сообщили агентству с пресс службы ОБСЕ.

Также с заявлением выступили Тройка и Словакия, в котором выразили обеспокоенность развитием событий на территории ОБСЕ, которые углубили недоверие, рост напряженности, привели к конфликтам и нестабильности внутри и между государствами. В заявлении содержится призыв восстановить доверие и добрососедские отношения.

В совместном заявлении министров стран ОБСЕ говорится о необходимости уменьшать риски возникновения конфликтов, возникающих как следствие использования информационных и коммуникационных технологий, работать над предотвращением торговли людьми, в частности, детьми. Также договорились интенсифицировать сотрудничество в сфере экономики, поощрять трудоустройства женщин и молодежи.

В то же время, стороны договорились расширять усилия по уменьшению угрозы, которую создает стрелковое оружие, легкое вооружение и запасы обычных боеприпасов.

Главы МИД приветствовали прогресс в Приднестровском урегулировании и призвали стороны продолжать этот процесс.

Следующее заседание состоится в Милане, Италия, которая принимает на себя председательство в ОБСЕ в 2018 году, 6-7 декабря.

Темы: ОБСЕ Донбасс
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