ГПУ: Следственные действия по Саакашвили проходят в присутствии адвокатов

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Суббота, 9 декабря 2017, 02:11

В Генпрокуратуре сообщили, что адвокаты присутствуют во время проведения следственных действий с задержанным лидером "Руха новых сил" Михеилом Саакашвили.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в facebook.

"Неотложные первоочередные следственные действия с задержанным М.Саакашвили продолжаются. Присутствуют адвокаты задержанного. Все действия проходят с соблюдением процессуального законодательства", - заявила она.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Руха новых сил" Саакашвили. Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

Темы: Саакашвили Генпрокуратура
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