Проркуроры будут просить домашний арест для Саакашвили

Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили в виде домашнего ареста.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в facebook.

"Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета", - сообщила она.

Напомним, мера пресечения задержанному должна быть избрана в течение 72 часов.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Руха новых сил" Саакашвили. Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

По данным СБУ, ему инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ сообщили, что следственные действия с задержанным происходят в присутствии его адвокатов.