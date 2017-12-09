Проркуроры будут просить домашний арест для Саакашвили

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Суббота, 9 декабря 2017, 02:35

Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили в виде домашнего ареста.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в facebook.

"Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета", - сообщила она.

Напомним, мера пресечения задержанному должна быть избрана в течение 72 часов.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Руха новых сил" Саакашвили. Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

По данным СБУ, ему инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ сообщили, что следственные действия с задержанным происходят в присутствии его адвокатов.

Темы: Саакашвили Генпрокуратура
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