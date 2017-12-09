"Автомайдан" поехал к Луценко с клетчатым одеялом

Активисты "Автомайдана" и общественные активисты направятся к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора".

Выезд автоколонны в с.Стоянка, где у Луценко есть дом, планируется в 11:00 от парка им. Шевченко.

В настоящее время на месте собрались около 50 авто.

Участники акции планируют отвезти Луценко клетчатое одеяло.

На месте также присутствуют Виталий Шабунин и Алексей Гриценко. Активисты будут требовать прекратить давление на НАБУ и отставки генпрокурора Юрия Луценко "из-за того, что от раскрыл данные агентов НАБУ", а одеяло повезут как символ коррумпированности.

Скриншот онлайн-трансляции

Украинская правда