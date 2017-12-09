"Автомайдан" поехал к Луценко с клетчатым одеялом
Активисты "Автомайдана" и общественные активисты направятся к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора".
Выезд автоколонны в с.Стоянка, где у Луценко есть дом, планируется в 11:00 от парка им. Шевченко.
В настоящее время на месте собрались около 50 авто.
Участники акции планируют отвезти Луценко клетчатое одеяло.
На месте также присутствуют Виталий Шабунин и Алексей Гриценко. Активисты будут требовать прекратить давление на НАБУ и отставки генпрокурора Юрия Луценко "из-за того, что от раскрыл данные агентов НАБУ", а одеяло повезут как символ коррумпированности.
Украинская правда
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