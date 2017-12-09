Штаб: 27 обстрелов, 4 военных погибли

В зоне проведения АТО за минувшие сутки произошло 27 обстрелов со стороны противника, в результате боевых действий погибли 4 украинских военных, еще двое получили ранения и боевые травмы.

Об этом на брифинге 9 декабря сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, украинские бойцы погибли в результате обстрелов вблизи Водяного, Каменки и Майского.

"За сутки боевики выпустили в сторону сил АТО 107 мин, ВСУ 16 раз отвечали огнем", - отметил Мотузяник.

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Украинская правда