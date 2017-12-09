Штаб: 27 обстрелов, 4 военных погибли

1617 просмотров
Суббота, 9 декабря 2017, 12:56

В зоне проведения АТО за минувшие сутки произошло 27 обстрелов со стороны противника, в результате боевых действий погибли 4 украинских военных, еще двое получили ранения и боевые травмы.

Об этом на брифинге 9 декабря сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, украинские бойцы погибли в результате обстрелов вблизи Водяного, Каменки и Майского.

"За сутки боевики выпустили в сторону сил АТО 107 мин, ВСУ 16 раз отвечали огнем", - отметил Мотузяник.

 

дополняется

Украинская правда 

Темы: Добкин АТО армия оружие жертвы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд не вернул Добкину паспорта – расследование продолжается 21 ноября 2017, 14:18
Оппозиция к оппозиции. Как судебная реформа рассорила "Оппоблок" 5 октября 2017, 09:15
Главные новости дня – за 60 секунд 3 октября 2017, 21:54
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
КПВВ "Золотое" работает только с украинской стороны
Штаб: 28 обстрелов, 4 военных погибли
Трамп одобрил новые санкции против РФ - СМИ
Ситуация в районе проведения АТО усложнилась, 4 погибших
Все новости
афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве 8-10 декабря

киев

На Льва Толстого открылся еще один бар Like a local's

Фото

Улыбнитесь: "секси"-календарь от таксистов