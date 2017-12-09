Минера столичной подземки приговорили к 4 годам

Днепровский райсуд г.Киева приговорил "минера" ​​столичного метрополитена к 4 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в столичном главке полиции.

Мужчину осудили по ч.2 ст. 259 УК - "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

"Ранее судимый злоумышленник, который до этого также "минировал" столичную подземку в 2016 году, продолжил развлекаться, сообщая о подготовке взрыва на станции метро "Героев Днепра". После осмотров объекта и прилегающей территории работники профильных служб не выявляли опасных предметов, а после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали "минера", - сообщили в полиции.

Выяснилось, что злоумышленник звонил из таксофона на ул. Попудренко.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину.

Украинская правда