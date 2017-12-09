МИД Грузии не контактировало с Украиной по поводу задержания Саакашвили - министр

Контактов МИД Грузии с украинским МИДом по поводу задержания в Киеве экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не было.

Об этом в комментарии журналистам заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, пишет "Интерфакс-Украина".

Комментируя вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию, Джанелидзе заявил: "Сотрудничество Грузии и Украины по этому вопросу ограничивается правовыми рамками".

"Если по этому вопросу есть коммуникации, то они проводятся соответствующими ведомствами", - добавил он.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что министерству юстиции и ГПУ было направлено требование о задержании и экстрадиции Саакашвили из Киева в Тбилиси, где его обвиняют в совершении нескольких преступлений.

В настоящее время в Тбилисском городском суде рассматривается дело о превышении Саакашвили полномочий на посту президента Грузии.

В частности, речь идет о его указе о досрочном освобождении из заключения 4 полицейских, осужденных по обвинению в убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Также в суде рассматриваются уголовные дела против Саакашвили в растрате государственных средств, распоряжений о силовом разгоне митинга оппозиции в 2007 году в Тбилиси и захвате здания телекомпании "Имеди".

Ранее Тбилисский городской суд вынес решение об аресте и предварительном заключении Саакашвили в случае его появления на территории Грузии.