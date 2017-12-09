Автомайдан возле дома Луценко: "Ира, вынеси козла"

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Суббота, 9 декабря 2017, 14:26

Участники акции "Одеяло для генпрокурора" приехали к дому Юрия Луценко в с.Стоянка под Киевом и призвали генерального прокурора прекратить давление на НАБУ.

По сообщению организаторов акции, из Киева для участия в мероприятии приехали более 200 авто. Среди присутствующих на акции - Виталий Шабунин, Анатолий Гриценко, нардеп Владимир Парасюк, общественные активисты из "Центра противодействия коррупции" и др.

Общественный порядок во время акции обеспечивают правоохранители.

На забор дома активисты прицепили плакаты с призывом "Руки прочь от НАБУ", "Защитим НАБУ", "В*бу за НАБУ", принесли сушку и развесили плакат "Ира, вынеси козла". На дороге возле дома сделали трафареты "Луценко предатель".

 
 
 
 
 
Фото - "автомайдан"

 
 
Фото - Дарина Каленюк

 

Как известно, 9 декабря в день противодействия коррупции участники "Автомайдана" и общественные активисты отправились к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора", требуя прекратить давление на НАБУ и уйти в отставку из-за того, что Луценко раскрыл данные агентов НАБУ. Клетчатое одеяло Луценко привезли как "символ коррумпированности".

Украинская правда

Темы: Луценко Автомайдан НАБУ акции
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