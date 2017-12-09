Луценко отреагировал на "Одеяло для генпрокурора"

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в клетчатом одеяле, которое ему привезли активисты "Автомайдана" и ЦПК, не нуждается, а проблему наличия нарушений в законодательстве, как основании работы НАБУ, давлением на него не решить.

Об этом Луценко заявил на своей странице в Facebook, комментируя акции под окнами его дома в с.Стоянка "Одеяло для генпрокурора".

"Как автор соответствующего закона, я четко знаю - НАБУ нужно стране. Но все правоохранительные структуры, в том числе и НАБУ, должны работать на основе закона. Проблему наличия вопиющих нарушений давлением на меня не изменить. ... Двери ГПУ для согласования плана возвращения НАБУ в правовое поле Украины - открыты. Отказ от этого играет на руку только коррупционерам, которые 100% выигрывают суды из-за недопустимости доказательств, собранных НАБУ незаконным способом", - заявил Луценко.

Он добавил, что к высказыванию позиции, в том числе критической по отношению к нему, относится спокойно.

"В клетчатом одеяле не нуждаюсь. Во-первых, я работаю честно. Во-вторых, никогда (в отличие от их кумира Саакашвили) из своей страны не убегал", - отметил он.

Луценко добавил, что суббота у него - "всегда рабочий день".

"Как раз во время акции ... я провел совещание по решению трудных проблем обмена наших военнопленных. ... Нравственные проблемы пикетирования жилья оставляю на совести "активистов", - добавил он.

Украинская правда