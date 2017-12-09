Под домом Луценко произошла потасовка, применили газ

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Суббота, 9 декабря 2017, 15:59

Возле дома Юрия Луценко, где активисты "Автомайдана" и общественных организаций проводят акцию "Одеяло для генпрокурора", произошла потасовка и применен слезоточивый газ.

Как сообщает УНИАН, стычка произошла между активистами и нардепом от БПП Олегом Барной и его людьми, во время которой газ применили против Барны. 

"Возле дома участников "Автомайдана" встретил народный депутат от БПП Олег Барна и еще несколько человек, которые начали говорить, что активисты действуют за деньги. Между участниками "Автомайдана" и Барной и его людьми произошли небольшие стычки, во время которых против Барны применили слезоточивый газ. После этого он вместе со сторонниками ушел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле дома находятся несколько десятков правоохранителей.

Темы: Луценко БПП
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