Адвокат Саакашвили: Мы пока не получили ходатайства о мере пресечения

Адвокат задержанного лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили сказал, что они пока не получали ходатайства об избрании меры пресечения.

Об этом Руслан Чернолуцкий сказал журналистам в субботу после того, как он с соратниками Саакашвили передали задержанному в ИВС личные вещи и медикаменты.

"Мы не получали информации по ходатайству о мере пресечения от прокуратуры. Возможно, к концу вечера такая информация еще поступит и в суд, и нам. Сейчас мы договорились в 12 со старшим прокурором Домбровским, который подписывал сообщение о подозрении, что он обязательно даст нам такую ​​информацию", - сказала он.

Адвокат отметил, что Саакашвили не собирается прекращать голодовку.

"Мы общались с врачом, который подтвердил это намерение. Он пьет воду", - добавил Чернолуцкий.

Также он сказал, что Саакашвили будет "писать своим соратникам инструкции для того, чтобы собирать людей на мирный марш".

Кроме того, по словам адвоката, Саакашвили "не имеют права держать в СИЗО СБУ в соответствии с международными конвенциями", поскольку его должны были содержать в учреждениях, которые подчиняются Минюсту.

Ранее внефракционный нардеп, один из лидеров "Руху новых сил" Юрий Деревянко сообщил о намерениях передать лидеру партии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили лекарства и личные вещи.

Как известно, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Саакашвили находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Как сообщил адвокат политика, суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. В этот день истекают 72 часа, когда в соответсвии с нормами КПК ему могут избрать меру пресечения.

Кроме того, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Петра Порошенко немедленно освободить Михеила Саакашвили.

Украинская правда