СЦКК: Боевики предлагают жителям Луганщины ехать на КПВВ "Изварино"

Главари боевиков ОРЛО предлагают жителям с неподконтрольной части Луганской области использовать неконтролируемый КПВВ "Изварино" на период, пока КПВВ "Станица Луганская" не работает.

Об этом 9 декабря сообщает Украинская сторона СЦКК.

"В период 9-10 декабря КПВВ "Станица Луганская" будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ. Украинская сторона СЦКК предложила осуществлять пропуск лиц через КПВВ "Золотое". Однако в ОРЛО в очередной раз заблокировали указанную инициативу и препятствуют даже временному открытию КПВВ "Золотое", - отметили в СЦКК.

"Руководство" ОРЛО предложило вариант - проезд через неконтролируемый пункт пропуска "Изварино", согласно которому луганчане будут вынуждены дважды пересекать госграницу Украины и преодолевать расстояние более 250 км, что может быть расценено только как издевательство над местным населением", - заявили в центре.