АТО: Боевики вели огонь из 120-мм минометов
В субботу незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяя тяжелое вооружение.
Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00 субботы.
"На Луганском направлении Светлодарска дуга продолжает оставаться эпицентром напряженности. Здесь враг из 120-мм минометов и пехотного вооружения вел огонь по позициям украинских защитников у Луганского", - говорится в сообщении.
Также в районе Майского, Лозового и Светлодарска боевики применили гранатометы и стрелковое оружие, вблизи Троицкого - БМП, а у Новоалександровки - пулеметы.
"На Донецком направлении противник обстреливал защитников Авдеевки, Каменки и Широкино из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. По нашим укреплениям вблизи шахты Бутовка захватчики били из минометов калибра 82-мм и легкого пехотного вооружения, а из стрелкового оружия - нарушали перемирие в пригороде Марьинки", - отмечают в штабе.
Всего с полуночи субботы незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные силы Украины вели огонь в ответ более чем в половине случаев из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщалось, в зоне проведения АТО за прошедшие сутки произошло 28 обстрелов со стороны боевиков, в результате боевых действий погибли 4 украинских военных, еще двое получили ранения и боевые травмы.
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