Во Львове все дома на 80 улицах остались без воды

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Суббота, 9 декабря 2017, 22:10

Во Львове из-за аварии на водопроводе без воды остались жители всех домов на 80 улицах.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Как сообщили в "Львовводоканале", ночью произошла авария на магистральном водопроводе "Плугов-Винники", из-за чего часть улиц в Лычаковском районе без воды. Работы продолжаются, восстановить водоснабжение планируют завтра утром", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что авария произошла на водопроводе в селе Чижиков

"Львовводоканал" просит извинения в львовян за неудобства, связанные с аварией.

Темы: Львов
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