ООН: Каждый год в мире дают 1 триллион долларов взяток

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Суббота, 9 декабря 2017, 23:46

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов, а мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью.

Такие данные наводит Программа развития ООН, передает "Центр новостей ООН".

По данным ПРООН, в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

В то же время, по данным "Transparency International", Украина занимает 131 место в мире по индексу коррупции.

Темы: ООН коррупция
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