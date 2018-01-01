Великобритания планирует создать национальную криптовалюту

Центральный Банк Великобритании в 2018 году может разрешить создание и введение в обращение национальной криптовалюты.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя регулятора.

Отмечается, что в 2015 году Банк Англии создал специальный отдел, специалисты которого изучают возможность создания криптовалюты.

Как пишет The Telegraph, она должна быть привязана к национальной валюте Великобритании - фунту стерлингов.

Прогнозируется, что национальная криптовалюта, в случае введения в оборот, позволит британским подданным отказаться от обычных банков и хранить свои деньги в цифровой форме.

Как известно, в Беларуси создали собственную криптовалюта.

Как сообщалось, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты Petro.