Международная федерация шахмат (ФИДЕ) представила рейтинг-лист по состоянию на 1 января 2018 года. В топ-10 списка у женщин входят две украинки – Анна Музычук (2571 баллов) и ее младшая сестра экс-чемпионка мира Мария Музычук (2540), которые занимают 3 и 7 места соответственно.

Об этом сообщает Укринформ.

Женский рейтинг возглавляет чемпионка мира китаянка Хоу Ифань (2680), второй идет ее соотечественница Цзю Вэньцзюнь (2571).

В первой сотне сильнейших шахматисток мира, кроме сестер Музычук, еще 6 представительниц Украины: 36. Наталья Жукова (2438), 41. Анна Ушенина (2423), 57. Инна Гапоненко (2410), 86. Юлия Осьмак (2375), 96. Татьяна Василевич (2360), 100. Наталья Букса (2357).

В мужском рейтинге лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2834).

В первую сотню входят семь шахматистов Украины: 27. Василий Иванчук (2726), 38. Павел Эльянов (2710), 47. Юрий Криворучко (2694), 48. Руслан Пономарев (2694), 53. Юрий Кузубов (2691), 66. Мартын Кравцив (2679), 86. Александр Моисеенко (2660).

Как известно, украинская шахматистка Анна Музычук отказалась ехать на чемпионат мира в Саудовской Аравии из-за отношения к женщинам в этой стране.

Ее пост в Facebook о бойкоте чемпионата по шахматам в Саудовской Аравии стал самым популярным постом года.