В соцсетях стартовал проект "Крымское детство" для поддержки детей политзаключенных

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Понедельник, 1 января 2018, 01:52

На базе общественного проекта "Крымская солидарность" стартовал проект для поддержки и развития детей политзаключенных в аннексированом Крыму  "Крымское детство".

Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

"Детство  это самый яркий период в жизни человека. Оно не повторяется и не возвращается. К сожалению, детство детей политзаключенных закончилось в тот день, когда в их дома рано утром ворвались силовики. В наручниках, лицом в пол  такими увидели своих любимых родителей в то утро. Но это не мешает им любить их и ждать, как и раньше. для них, для всех нас, они  герои ",  говорится в заявлении организаторов.

Как известно, 26 декабря 2017 года украинские правозащитники провели акцию "Непраздничные подарки Путину" – они отправили в Кремль большой пакет отчетов о нарушениях прав человека в Крыму.

Ранее эксперты Крымской правозащитной группы (КПГ) заявили,что с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел.

Темы: Крым политзаключенные Росcия
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