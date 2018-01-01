Российский оппозиционер Навальный записал "президентское" новогоднее обращение

Российский оппозиционер Алексей Навальный записал новогоднее обращение в стилистике президентского поздравления.

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"В традиции новогоднего обращения надо сказать - это был непростой, сложный год для всей РФ, а в следующем году нам снова придется затянуть пояса. Но честно признаюсь, если вы еще сами не заметили, Кремль за моей спиной пока нарисован, не настоящий, поэтому за всю Россию говорить не буду", - подчеркнул политик.

"Для меня этот год был интересным, я объехал всю страну, познакомился и подружился с огромным количеством прекрасных смелых людей. Желаю всем, независимо от политических взглядов, счастливого Нового года", - добавил оппозиционер.

Как известно, 30 декабря 2017 года Верховный суд РФ отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации для самовыдвижения его кандидатом в президенты.

24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

Центризбирком РФ отказался регистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на выборы президента России. Отказ объяснили наличием у Навального судимости.

Навальный в ответ на такое решения призвал избирателей к бойкоту результатов выборов в 2018 году.

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.