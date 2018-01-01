Ким Чен Ын: США никогда не начнут войну против КНДР

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Понедельник, 1 января 2018, 03:20

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США никогда не смогут начать войну против КНДР после того, как Пхеньян завершил формирование своих ядерных сил.

Об этом он сказал в новогоднем обращении, передает Reuters.

"Мы завершили создание ядерных сил нашей страны", - подчеркнул Ким Чен Ын.

"Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза", - подчеркнул он.

Как известно, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.

Темы: КНДР США ядерное оружие
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