Активисты в Москве поддержали украинских политзаключенных Кремля

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Понедельник, 1 января 2018, 04:27

Участники российской инициативы "Стратегия-30" 30 декабря 2017 года провели в Москве традиционную ежемесячную акцию "День политзэка".

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Активисты развернули плакаты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, Александра Кольченко, активиста Владимира Балуха, крымскотатарских фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" и российских политзаключенных.

"Очень плохо обстоит дело в мусульманских республиках РФ. Там просто свирепствует так называемое дело "хизбов" это фальшивые, сфабрикованные дела по обвинению в попытке захвата власти и прочая ерунда, абсолютно безосновательна. С положительного  начался обмен военнопленными между Украиной и Россией. Мы требуем срочно вернуть на Родину политзэков Сенцова и Кольченко и всех украинских заключенных Кремля. Свободу политзаключенным!"  отметила активистка Вера Лаврешина.

В рамках акции "Стратегия-30" российские оппозиционные активисты ежемесячно 30 числа проводят "День политзэка". Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыму.

Как известно, на базе общественного проекта "Крымская солидарность" стартовал проект для поддержки и развития детей политзаключенных в аннексированом Крыму "Крымское детство".

Темы: политзаключенные Сенцов Росcия Крым
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