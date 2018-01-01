Стало известно, когда введут автофиксации превышение скорости

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Понедельник, 1 января 2018, 12:25

Автоматическая фото- и видеофиксация превышение скорости на авто может начаться в первом квартале 2018 года.

Об этом сообщили в патрульной полиции, передает "112 Украина".

"Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме (с помощью технических средств, позволяющих осуществлять фотосъемку или видеозапись и функционируют в соответствии с законодательством о защите информации)", - отмечают в патрульной полиции.

Однако полиция пока не может штрафовать за превышение скорости в автоматическом режиме, поскольку не имеет соответствующего оборудования.

"Полиция готовится к тому, чтобы начать измерять это нарушение. Сейчас она этого не делает из-за отсутствия определенных технических устройств, но активно готовится, чтобы начать это делать. Видео- и фотофиксация правонарушений не заработает с 1 января. С 1 января значительно активизируется работа над этим", - рассказал представитель МВД Артем Шевченко.

В министерстве прогнозируют, что автоматическая фиксация превышения скорости заработает в первом квартале 2018 года. Однако отмечается, что такая фиксация может начаться во второй половине этого года.

Как известно, с 1 января разрешенная скорость движения в населенных пунктах будет 50 к /ч.

Темы: полиция транспорт
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