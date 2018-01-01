Под Киевом нашли тело женщины, полиция предполагает - это исчезнувшая юрист

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Понедельник, 1 января 2018, 14:09
FB/Ирина Ноздровская

В Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская.

Об этом сообщил УП пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"В Вышгородском районе нашли тело женщины в воде. Кажется, что это она (Ноздровская, - ред). Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза", - сказал Жукович.

Он отметил, что знакомые и родные, которые искали Ноздровскую, утверждают, что это ее тело.

 
Ирина Ноздровская

30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечается, что она исчезла около 16 часов 29 декабря.

Сообщение об исчезновении Ноздровськой в Facebook обнародовала ее дочь Анастасия. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз на связь она выходила около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Сама Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. 

27 декабря состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и оставил подозреваемого в СИЗО.

Свою последнюю запись в Facebook Ирина сделала в ночь на 29 декабря, где упомянула о судебном заседании:  "Наркоман, племянник судьи, убийца моей 26-летней сестры, у которой остался маленький ребенок, сегодня должен был выйти на свободу прямо из зала судебных заседаний. ... Благодаря общественности, которая долгие годы контролировала это дело и постоянно держала руку на пульсе, этого не произошло". 

"Суд апелляционной инстанции учел все существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые были осуществлены при рассмотрении дела в суде первой инстанции и направил материалы дела на новое рассмотрение. Новый год убийца будет праздновать в СИЗО"Ю, - отметила Ноздровская. 

Олег Твердь, УП

Темы: полиция Киевская область убийство
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