Ким Чен Ын хочет "выяснить отношения" с Сеулом на Олимпиаде-2018

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Понедельник, 1 января 2018, 17:57

Ким Чен Ын заявил о намерении направить делегацию КНДР на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом он сообщил в своем новогоднем обращении, пишет Bloomberg.

Лидер КНДР заявил о необходимости для Северной и Южной Кореи решить проблемы между собой без посторонней помощи.

"Мы готовы предпринять необходимые шаги [для этого], в том числе отправить нашу делегацию [на Олимпиаду в Южной Корее]. И ради этого власти Северной и Южной Кореи могли бы экстренно встретиться", — заявил он. 

"Пришло время для севера и юга сесть, самостоятельно, серьезно и открыто обсудить улучшение междукорейских отношений", — сказал Ким Чен Ын.

При этом он повторил, что КНДР могут нанести удар по США в любой момент.

"Это реальность, а не угроза, что ядерная кнопка всегда на моем столе. США никогда не смогут начать войну против меня или нашего народа", — заявил Ким Чен Ын. 

Bloomberg обратился за комментарием к президенту США Дональду Трампу.

"Посмотрим, посмотрим", - заявил он.

"Дождь"

Темы: КНДР Южная Корея Олимпиада
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