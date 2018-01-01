Под Новый год украинские моряки обстреляли контрабандистов наркотиков

5189 просмотров
Понедельник, 1 января 2018, 21:29

31 декабря Военно-морские силы ВСУ во взаимодействии с контрразведкой СБУ и пограничниками пресекли попытку контрабанды морем.

Об этом говорится в сообщении ВМС Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в территориальных водах Украины было выявлено судно под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке незаконных грузов, в частности наркотиков.

"С целью поиска судна и дальнейшего слежения за действиями в море вышел ракетный катер "Прилуки". Судно-нарушитель было обнаружено на траверзе н.п. Курортное (Белгород-Днестровский район - ред.) и на вызов не отвечало, в результате чего ракетный катер "Прилуки" начал его преследование", - сообщили в ВМС.

Позже судно вышло на связь, однако требование остановиться не выполнило.

"С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса. На задержанном судне проводятся юридические процедуры", - отметили в ВМС. 

 
 

Темы: Вооруженные силы контрабанда
powered by lun.ua
По теме
Полторак подвел итоги 2017 года для армии 1 января 2018, 06:55
Стало известно, где в пятницу погиб украинский военный 30 декабря 2017, 13:41
В Генштабе опровергли заявления РФ о "военном ВСУ, который просил статус беженца" 24 декабря 2017, 19:47
Все новости
Главные новости
Бывший жених Ноздровской отказался свидетельствовать
Полиция допрашивает жениха Ноздровской как подозреваемого
Омелян рассказал про 47 миллиардов на дороги в 2018-м
Штаб АТО: Полного прекращения огня до сих пор нет
Все новости

Что надо обязательно сделать 1 января

Из первых уст

Организаторы ивентов и диджеи – о новогодних корпоративах

20 отличных и недорогих вин к праздничному столу