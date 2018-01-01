Под Новый год украинские моряки обстреляли контрабандистов наркотиков

31 декабря Военно-морские силы ВСУ во взаимодействии с контрразведкой СБУ и пограничниками пресекли попытку контрабанды морем.

Об этом говорится в сообщении ВМС Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в территориальных водах Украины было выявлено судно под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке незаконных грузов, в частности наркотиков.

"С целью поиска судна и дальнейшего слежения за действиями в море вышел ракетный катер "Прилуки". Судно-нарушитель было обнаружено на траверзе н.п. Курортное (Белгород-Днестровский район - ред.) и на вызов не отвечало, в результате чего ракетный катер "Прилуки" начал его преследование", - сообщили в ВМС.

Позже судно вышло на связь, однако требование остановиться не выполнило.

"С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса. На задержанном судне проводятся юридические процедуры", - отметили в ВМС.