Под консульством РФ в Нью-Йорке требовали освободить Сенцова

В Нью-Йорке под консульством России провели акцию с требованием освободить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Facebook режиссера-документалиста и продюсера Андрея Загданского.

"Мы пришли и сказали: "Освободите Олега Сенцова". И еще мы сказали, что мы помним о нем. И будем думать о нем в новогоднюю ночь", - отметил Загданский.

"Пожелаем Сенцову свободы в 2018-м. ... И безграничному количеству других невинно осужденных, имен которых мы не знаем", - добавил он.

Как известно, 25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Позже Сенцова, который находился в колонии Якутска, перевели в колонию строгого режима в Иркутске.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

28 декабря президент Петр Порошенко заявил, что дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ относительно возвращения украинцев, которые находятся в заключении на территории РФ и на оккупированных территориях.