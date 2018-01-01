В Испании подвели итоги каталонского кризиса: убытки - миллиард евро
Референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним кризис обошелся правительству Испании в 1 миллиард евро.
Об этом в комментарии испанскому радио SER заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос, пишет Anadolu.
По его словам, если раньше рост экономики Каталонии составлял 0,9%, то есть 1/5 часть ВВП Испании, то в связи с кризисом этот показатель сократился до 0,4%.
Министр отметил также, что ситуация в регионе вызвала "беспокойство и неуверенность у населения".
Ранее АР сообщала, что за октябрь Каталония из-за напряженной ситуации вокруг референдума о независимости потеряла почти 15 тыс. рабочих мест.
Как известно, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании.
Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 Конституции Испании, которая приостанавливает самоуправления в Каталонии.
В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.
После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сорайю Саенц де Сантамария назначили временной главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.
Позже Карлес Пучдемон поехал в Бельгию, где он заявил, что не будет просить политическое убежище в Бельгии, однако в Испанию не вернется.
В тот же день Генпрокуратура подала иски против бывшего руководства Каталонии по обвинению в мятеже.
21 декабря состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.
Пучдемон назвал результаты выборов победой Каталонской республики над монархией.
Премьер-министр Испании заявил, что намерен созвать на 17 января первое заседание новоизбранного парламента Каталонии.
30 декабря экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон потребовал, чтобы Мадрид восстановил его правительство, которое было отстранено после незаконного референдума о независимости.