Италия в ОБСЕ призвала к выполнению Минских соглашений

893 просмотра
Понедельник, 1 января 2018, 23:35

Италия, которая 1 января начала председательствовать в ОБСЕ, призвала все стороны конфликта в Донбассе к исполнению "Минских соглашений".

Об этом заявил глава МИД Италии Анжелино Альфано, сообщается на сайте организации.

Альфано подчеркнул, что Италия "и в дальнейшем будет поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта".

"Кризис в Украине и около нее поставил под сомнение те принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия продолжит поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и настоятельно призывает стороны к исполнению "Минских соглашений" в полной мере", - заявил Альфано.

По его словам, основными приоритетами Италии на период председательствования в ОБСЕ будут укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества.

Также Италия намерена усилить работу ОБСЕ в направлении других затяжных конфликтов, в частности Женевских международных обсуждений последствий конфликта 2008 года в Грузии, переговоры в формате "5+2" по урегулированию Приднестровского конфликта, работа Минской группы и урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта.

Украинская правда 

Темы: Донбасс ОБСЕ Минские соглашения Италия
powered by lun.ua
По теме
WP: Трамп выбрал "идеальное время" для решения об оружии для Украины 1 января 2018, 21:58
В Славянске и Авдеевке тоже устроили "Марши Бандеры" 1 января 2018, 21:11
Штаб АТО: Полного прекращения огня до сих пор нет 1 января 2018, 18:41
Все новости
Главные новости
Бывший жених Ноздровской отказался свидетельствовать
Полиция допрашивает жениха Ноздровской как подозреваемого
Омелян рассказал про 47 миллиардов на дороги в 2018-м
Штаб АТО: Полного прекращения огня до сих пор нет
Все новости

Что надо обязательно сделать 1 января

Из первых уст

Организаторы ивентов и диджеи – о новогодних корпоративах

20 отличных и недорогих вин к праздничному столу