Трамп подал в суд на BuzzFeed за "российское досье"

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Среда, 10 января 2018, 07:35

Личный адвокат Дональда Трампа подает в суд на новостной сайт BuzzFeed почти ровно через год после того, как он опубликовал досье, содержащее серьезные и оскорбительные утверждения о сговоре с Россией.

Об этом пишет The Guardian.

"Хватит  фейкового российского досье. Только что подал иск о клевете против BuzzFeed  за публикацию документа, заполненного ложью о президенте США Дональде Трампе и мне! ", - написал адвокат Майкл Коэн в twitter.

Коэн сообщил, что он также подал второй иск о клевете в федеральный суд против компании Fusion GPS, которая скомпилировала досье.

Коэн является одним из ближайших бизнес-консультантов Трампа и большинства лояльных доверенных лиц, и кажется невероятным, что он действовал без одобрения президента.

Иск был подан спустя несколько часов после того, как Дайанн Фейнштейн, главный демократ в судебном комитете Сената, в одностороннем порядке опубликовала расшифровку показаний основателя Fusion GPS Гленна Симпсона.

Напомним, 10 января прошлого года телеканал CNN сообщил о существовании 35-страничного документа о связях Трампа по РФ, который циркулирует среди ключевых СМИ Соединенных Штатов, а также имеется в распоряжении политической элиты страны – в частности, восьмерки лидеров Конгресса.

Как утверждалось, им предоставили этот документ руководители четырех разведывательных ведомств США на закрытом брифинге по вопросам безопасности. CNN подчеркнула, что американская разведка не является его автором, а лишь проинформировала депутатов о том, что данный документ циркулирует среди элит США еще с 2016 года.

11 января 2017 года издание Buzzfeed опубликовало сканкопию этого 35-страничного документа, который стал главной политической темой для США.

Перевод скандального документа, в котором говорится о якобы связи представителей компании Трампа с РФ, можно прочитать по ссылке: "В чем обвиняют Трампа? Перевод скандального документа о связях с РФ и компромате".

Темы: Трамп США Росcия СМИ
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