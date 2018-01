Трамп подал в суд на BuzzFeed за "российское досье"

Личный адвокат Дональда Трампа подает в суд на новостной сайт BuzzFeed почти ровно через год после того, как он опубликовал досье, содержащее серьезные и оскорбительные утверждения о сговоре с Россией.

Об этом пишет The Guardian.

"Хватит фейкового российского досье. Только что подал иск о клевете против BuzzFeed за публикацию документа, заполненного ложью о президенте США Дональде Трампе и мне! ", - написал адвокат Майкл Коэн в twitter.

Enough is enough of the #fake #RussianDossier. Just filed a defamation action against @BuzzFeedNews for publishing the lie filled document on @POTUS @realDonaldTrump and me!