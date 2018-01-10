Сутки в АТО: 3 обстрела, ранены два бойца ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела сил АТО со стороны боевиков, ранены двое бойцов ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг применил пехотное вооружение в районе Светлодарской дуги. Сначала оккупанты из ручного противотанкового гранатомета обстреляли защитников Луганского, а затем из стрелкового оружия беспокоили защитников Майского.

На Донецком направлении захватчики нарушали перемирие на Приазовье. В частности, они вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, а также выпустили восемь мин из минометов калибра 82-мм по опорным пунктам ВСУ вблизи Павлополя.

В штабе отметили, что украинские военные на провокации агрессора не поддались и огонь в ответ не открывали.