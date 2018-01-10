Заседание по делу о госизмене Януковича перенесли на неделю

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Среда, 10 января 2018, 10:25

Оболонский райсуд Киева перенес заседание по делу против экс-президента Виктора Януковича относительно государственной измены на 10 утра 17 января.

Соответствующее решение судья Владислав Девятко объявил в связи с тем, что защитники обвиняемого отбыли в командировку.
 
Прокурор Руслан Кравченко назвал действия защиты неуважением к суду, направленным на срыв судебного заседания.

Также до объявления перерыва он озвучил ходатайство об экспертизе видеозаписей, в частности, из фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь домой".

Алена Рощенко, УП
Темы: Янукович дело о госизмене суд Росcия Крым
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