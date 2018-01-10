Заседание по делу о госизмене Януковича перенесли на неделю

Оболонский райсуд Киева перенес заседание по делу против экс-президента Виктора Януковича относительно государственной измены на 10 утра 17 января.



Соответствующее решение судья Владислав Девятко объявил в связи с тем, что защитники обвиняемого отбыли в командировку.



Прокурор Руслан Кравченко назвал действия защиты неуважением к суду, направленным на срыв судебного заседания.

В Оболонському райсуді мав продовжитися судовий розгляд по обвинуваченню Януковича у держзраді. Але адвокати Януковича відбули у відрядження. Один - в Туреччину. Інший - в Польщу.

Прокурор Кравченко вважає такі дії спрямованими на зрив судових засідань. pic.twitter.com/P8n5fcS4si — Лариса Сарган (@SarganLarysa) January 10, 2018

Также до объявления перерыва он озвучил ходатайство об экспертизе видеозаписей, в частности, из фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь домой".