В России в ДТП погибли и пострадали украинцы

В Курской области в России перевернулся микроавтобус, все пассажиры в нем - граждане Украины. В результате аварии есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Курский территориальный центр медицины катастроф.



В результате аварии погибли трое пассажиров, еще шестеро были госпитализированы.



"Все жители Украины, следовали в Питер. С девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, в двух состояние средней тяжести, у одного - легкой", - сказал собеседник агентству.



По его словам, еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.



Авария произошла в в 6.45 мск (5.45 по киевскому времени - ред.) - на 551 км автодороги М-2 "Москва - Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска.



По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.