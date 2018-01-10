Онищенко подал в суд на Al Jazeera на 20 млн долларов из-за "денег Януковича"

Нардеп-беглец Александр Онищенко подал в суд на телеканал Al Jazeera на 20 миллионов долларов за расследование. В нем рассказывалось о приобретении Онищенком и бизнесменом Павлом Фуксом у Сергея Курченко компании, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.

Об этом Онищенко написал на своей странице в Facebook.



Он утверждает, что не имеет никакого отношения к деньгам Януковича.



"Что есть? Судебный иск на компанию Al Jazeera на 20 млн долларов - за лживую информацию представленную в сюжете и мне нанесения репутационного ущерба", - сообщил Онищенко.



По утверждениям нардепа-беглеца, опубликованный телеканалом вариант договора между ним и Фуксом образца сентября 2015 "никем не подписан".



"Al Jazeera опубликовала неподписанный вариант договора, в котором прописано предположение купить по дисконту за 30 млн. (включая оценку стоимости самолета). Однако в СМИ, сотрудничающих с НАБУ (не будем обижать журналистов, сами знают, о ком речь) этот момент упущен. Умышленная манипуляцию, чтобы у читателя сложилось впечатление, что сделка уже тогда состоялась. А это неправда", - считает Онищенко.

Как известно, ранее Al Jazeera обнародовала расследование, по которым нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у "младоолигарха", беглого Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича .

Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко.

Напомним, в ноябре 2017 года в НАБУ заявили, что около 156,8 миллиона долларов, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, были арестованы по решению суда в мае 2016 года на счетах в ПАО "Ощадбанк" в рамках расследования так называемого "газового дела".

В комментарии Украинской правде Онищенко заявил, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, и они были арестованы Генпрокуратурой по делу о спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро, комментируя заявление Онищенко, заявили, что бенефициаром компании Quickpace Limited был именно Александр Онищенко.

Позже Онищенко сказал, что согласен расстаться с арестованными средствами компании Quickpace Limited, если НАБУ докажет, что деньги принадлежат ему.

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